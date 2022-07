Takie objawy mogą świadczyć o uczuleniu na chlor. Oto najważniejsze sygnały alergii na chlor [lista]

Chlor jest substancją chemiczną używaną na basenach w celu pozbycia się z wody bakterii, wirusów i grzybów. U niewielkiej liczby osób może powodować wystąpienie nadwrażliwości. Zwykle reakcja - najczęściej w postaci swędzącej wysypki - pojawia się w ciągu kilku godzin od pływania w chlorowanym basenie lub kąpieli w chlorowanej wannie z hydromasażem. Nadwrażliwość na chlor często jest określana jako uczulenie na chlor. W rzeczywistości jest to niealergiczna reakcja skóry, zwana kontaktowym zapaleniem skóry z podrażnienia. Jak je rozpoznać? Co może świadczyć o nadwrażliwości na chlor? Na co zwrócić uwagę? Sprawdź teraz w naszej galerii najczęstsze objawy >>>>>

Arkadiusz Gola