Oto objawy uczulenia na chlor u dorosłych i dzieci. Koniecznie zwróć na to uwagę! [lista]

Jakie są najczęstsze objawy uczulenia na chlor? Które reakcje organizmu po wizycie na basenie powinny wzbudzić czujność? Kiedy lepiej udać się do lekarza?

Chlor to pierwiastek z grupy fluorowców. W czystej postaci chlor jest toksycznym żółtozielonym gazem o silnie trujących właściwościach. Ma nieprzyjemny, duszący zapach. Jest silnym utleniaczem, wybielaczem i środkiem dezynfekującym. W reakcji z wodą tworzy mieszankę dezynfekującą, która od wielu lat wykorzystywana jest do uzdatniania wody. Związki chloru stosuje się przede wszystkim w komunalnych wodociągach a także na basenach, ponieważ chlorowanie wody pozwala się pozbyć bakterii, wirusów i grzybów. Stężenia stosowane do uzdatniania wody nie stanowią zagrożenia dla życia człowieka. Mogą jednak wywoływać niepożądane reakcje organizmu - skórne, żołądkowe i inne.