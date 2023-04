Takie piękne wielkanocne rękodzieło powstaje w Kujawsko-Pomorskiem. Wychodzi spod rąk niepełnosprawnych

"My też potrafimy" – to coroczna wystawa rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych. Przed świętami wielkanocnymi można je było podziwiać i nabyć w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, gdzie swoje stoiska zaprezentowało 46 instytucji wsparcia i integracji społecznej z regionu. Była to już 32. edycja wydarzenia.

- Już od wielu lat przygotowania do Świąt Wielkanocnych rozpoczynamy od kiermaszu w naszym urzędzie. To efekt wielomiesięcznej pracy podopiecznych organizacji, które aktywizują i integrują osoby z niepełnosprawnościami. W ręcznie wykonanych ozdobach widzimy włożone w nie serce, zarówno przez wykonawców jak i ich opiekunów. Dzięki zakupionym ozdobom wielkanocnym nie tylko pięknie udekorujemy świąteczny stół, ale także wesprzemy proces rehabilitacji tych osób – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Jak podkreśla Elżbieta Piniewska, przewodnicząca sejmiku województwa pieniądze za zakup rękodzieła trafią na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami.