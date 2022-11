Takie premie na Boże Narodzenie 2022 dostaną pracownicy. Co dostaną w Lidlu, Biedronce i szkołach?

Święta Bożego Narodzenia to jak co roku czas wzmożonych wydatków. Prezenty, ozdoby czy przygotowanie światy to nie lada wydatek dla domowego budżetu. Dlatego od lat z pomocą przychodzą pracodawcy przyznając świąteczne premie. Zobaczcie, na jakie premie w tym roku mogą liczyć pracownicy w różnych branżach. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>>

Bruno Fidrych/zdjęcie ilustracyjne