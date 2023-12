Takie są ceny produktów świątecznych. Tyle zapłacimy za karpia, pierogi i inne produkty na Boże Narodzenie [10.12.2023]

W tym roku na produkty i prezenty związane ze Świętami Bożego Narodzenia przeznaczymy średnio 1716 zł, w porównaniu do 1259 zł w 2022 roku.

Koszyk ze świątecznymi produktami będzie droższy niż rok temu. Jednak podwyżki nie są tak duże jak, gdybyśmy porównali 2022 z 2021 rokiem. Niektóre produkty są tańsze. Mamy ceny z regionu!

Na początek przyjrzyjmy się cenom karpia - królewskiej ryby -, której nie może zabraknąć na wigilijnym stole.

Karpie kosztują podobnie jak rok temu

I tak np. kilogram karpia świeżego: w Auchan kosztuje 22,99 zł za kg,

w Kauflandzie tuszka świeżego wychodzi za 3,99 zł/100 g,

w Aldi i Netto za świeży płat trzeba zapłacić 4,99 zł/100,

w Intermarche - 44,99 zł/1 kg. Andrzej Dmuchowski, wiceprezes Polskiego Karpia, powiedział, że ceny karpia utrzymają się na ubiegłorocznym poziomie - ok. 25-30 zł/1 kg: - Ta ryba nie dała się inflacji, bo ceny pasz ustabilizowały się i gospodarstwa mogą utrzymać stawki na poziomie z 2022 r. Pora, by zajrzeć jeszcze głębiej do świątecznego koszyka - o takie dane z regionu poprosiliśmy Urząd Statystyczny w Bydgoszczy i porównaliśmy się do 2022 i 2021 roku.

Ile wydamy na Święta Bożego Narodzenia 2023?

Z Barometru Providenta wynika, że w tym roku na produkty i prezenty związane ze Świętami Bożego Narodzenia przeznaczymy średnio 1716 zł, w porównaniu do 1259 zł w 2022 roku. Różnica to aż 457 zł, jednak nie oznacza to szalonej świątecznej gorączki zakupowej. Wydatki to aktualnie chłodna kalkulacja, bo w sklepach jest drogo - analizują autorzy badania.

Polacy przyjmują bardzo różne strategie związane z rozłożeniem w czasie gwiazdkowych zakupów. Co ósmy z nas szuka okazji do kupowania prezentów pod choinkę w ciągu całego roku. Aż 18,4 proc. respondentów zaczyna zakupy kilka miesięcy przed Gwiazdką, a 37,1 proc. rezerwuje sobie na ten cel kilka tygodni poprzedzających święta. Jednak niemal co trzeci Polak nie odhaczył jeszcze prezentów z listy świątecznych zadań. Na grudniowe wyprzedaże poluje 15,6 proc., natomiast 16,4 proc. badanych deklaruje, że zakupy upominków zostawia sobie na ostatnią chwilę.

Jak podchodzą do prezentów kobiety?

- Kobiety podchodzą do planowania prezentów bardziej strategicznie - zauważa Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska. - Aż 16,5 proc z nich okazji szuka przez cały rok, a co piąta respondentka zakupy zaczyna kilka miesięcy przed świętami. Panowie są na drugim biegunie - ponad 20 proc. o upominkach przypomina sobie w ostatniej chwili.

Aż 57,6 proc. badanych deklaruje, że w tym roku oczekuje prezentu, przy czym 19,7 proc. jest zdecydowanie przekonanych że znajdzie go pod choinką. Podarku najczęściej spodziewają się najmłodsi respondenci (niemal 70 proc. wśród badanych w wieku 18-24 lata) oraz seniorzy (62,5 proc. w grupie 55-64 lata oraz 61,1 proc. w grupie 65+). Kobiety podchodzą do planowania prezentów bardziej strategicznie. Aż 16,5 proc z nich okazji szuka przez cały rok, a co piąta respondentka zakupy zaczyna kilka miesięcy przed świętami. Panowie zaś.. są na drugim biegunie! Jarosław Jakubczak – Co ciekawe to właśnie starsi respondenci są bardziej pewni siebie, jeśli chodzi o gwiazdkowe prezenty – ponad 23 proc. z nich deklaruje, że zdecydowanie spodziewa się podarku w te święta. Wśród badanych poniżej 25 roku życia, aż połowa deklaruje, że raczej oczekuje paczki pod choinką, natomiast zdecydowanych deklaracji udzieliło 19,2 proc. respondentów – dodaje Karolina Łuczak.

Tyle kosztuje barszcz z kapustą i pierogi z grzybami w Polsce i za granicą

Z kolei platforma inwestycyjna eToro przyjrzała się cenom tradycyjnych dań świątecznych w lokalnych supermarketach i odkryła, że typowy polski posiłek składający się z barszczu z kapustą i pierogów z grzybami będzie kosztował 147,50 zł dla czteroosobowej rodziny, przy czym 1,5 kg samej kapusty kiszonej to wydatek rzędu 10 zł, a 300 gramów suszonych grzybów – około 100,00 zł. W ubiegłym roku składniki te można było kupić za 9,00 zł i 96,00 zł. Z drugiej strony, nieznacznie staniały jabłka Antonówki i mąka pszenna.

- Cena popularnej wigilijnej potrawy w Polsce wydaje się niska na tle innych krajów – w przeliczeniu wynosi zaledwie 33,2 euro, podczas gdy we Francji jest to aż 81,7 euro, a w Hiszpanii – 75,3 euro. Trzeba jednak pamiętać, że na polskim stole znajduje się dwanaście potraw, których pojedyncza cena nie jest bardzo wysoka. Jednak uwzględniając je wszystkie, polskiej eigilii nie można uznać za tanią, nawet w porównaniu do znacznie bogatszych krajów Europy - komentuje Paweł Majtkowski, analityk eToro.

Ceny produktów świątecznych w regionie teraz i w 2022 i 2021 roku - porównanie!

Pora, by zajrzeć jeszcze głębiej do świątecznego koszyka - o takie dane z regionu poprosiliśmy Urząd Statystyczny w Bydgoszczy i porównaliśmy się do 2022 i 2021 roku. Wyliczenia zobacz w poniższej galerii.

Wideo Strefa Biznesu: Jaką decyzję podejmie w grudniu RPP?