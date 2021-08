Takie są ceny warzyw i owoców na targowiskach. Papryka i ziemniaki potaniały

NOWE Krew kierowcy, czyli o sprawie z Katowic z innej strony [komentuje Adam Willma]

Często robi się wam niedobrze, kiedy macie iść do pracy? Pytam, bo co ostatnio spotykam znajomego, to jakby się umówili mówić chórem: psychopatyczny szef, idiotyczna biurokracji, śruba norm podkręcona do zerwania gwintu itp. Bezsilność, rezygnacja, niechęć. Niechęć nie do pracy, ale wobec tych, którzy powinni nadawać pracy sens.