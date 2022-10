Takie objawy mogą teraz świadczyć, że masz słabe krążenie. Oto pierwsze oznaki problemów z krążeniem - uważają specjaliści OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Niemal połowę wszystkich zgonów na świecie powodują dwie przyczyny – choroby sercowo-naczyniowe oraz nowotwory złośliwe. Niewydolność krążenia jest diagnozowana każdego roku u ponad dwustu tysięcy Polaków! Niewydolność krążenia to stan, w którym do narządów nie dociera wystarczająca ilość krwi zaopatrzonej w tlen. Słabe krążenie krwi może oznaczać problemy z sercem. Nieleczona niewydolność krążenia może doprowadzić do poważnych powikłań. Ostra niewydolność krążenia jest stanem zagrożenia życia.Poznaj znaki ostrzegawcze, na które trzeba uważać. Oto najważniejsze sygnały, że możesz mieć niewydolność krążenia >>>>> Łukasz Gdak / zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (12 zdjęć)

Problemy z krążeniem są najczęściej wynikiem nieprawidłowej pracy serca. Niewydolność krążenia może doprowadzić przede wszystkim do niedokrwienia narządów lub do obrzęku płuc. Mogą to być stany zagrożenia życia, bowiem niemal połowę wszystkich zgonów na świecie powodują dwie przyczyny – choroby sercowo-naczyniowe oraz nowotwory złośliwe. Jak rozpoznać niewydolność krążenia? Co może świadczyć o słabym krążeniu? Jakie są pierwsze objawy problemów z krążeniem? Sprawdź!