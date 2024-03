Takie są objawy wścieklizny u kotów, psów, koni, bydła...

Na wściekliznę chorują głównie lisy, a także nietoperze, kuny i jenoty. Wśród zwierząt domowych: koty, psy i bydło. Okres inkubacji trwa od kilku dni do ponad 7 lat, u małych zwierząt (pies, kot, owca, koza, świnia) - przeważnie od kilku do 90 dni, a u dużych (bydło, koniowate) - od kilku do 180 dni. Jakie są objawy wścieklizny u poszczególnych zwierząt? Sprawdźcie w naszej galerii.

Główny Inspektorat Weterynarii informuje o 39 przypadkach wścieklizny w Polsce w 2022 r. W większości (36) dotyczyły dzikich zwierząt. Największy problem jest na Mazowszu (31 przypadków).

Pod koniec minionej dekady liczba zarażonych zwierząt w całym kraju oscylowała wokół kilkunastu, ale w 2021 r., właśnie na Mazowszu, w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wykryto 65 przypadków wścieklizny (55 lisów). Stąd uruchomienie programu zwalczania wścieklizny na lata 2022 – 2023. W uzasadnieniu tego programu czytamy, że po II wojnie światowej głównym nosicielem wścieklizny w Polsce były psy. Wprowadzenie w 1949 r. obowiązkowego szczepienia psów ograniczyło występowanie tej choroby z ponad 3600 zwierząt w 1946 r. do 73 w roku 1956.

Pod koniec minionej dekady liczba zwierząt chorych na wściekliznę oscylowała wokół kilkunastu, ale w 2021 roku zaczęła rosnąć. Gdy w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wykryto 65 przypadków na Mazowszu, od 1 stycznia 2022 do końca 2023 r. wprowadzono program zwalczania wścieklizny. Obejmuje on województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Program polega na doustnym szczepieniu lisów dwa razy do roku. Szczepionka jest rozrzucana z samolotu, śmigłowca lub wykładana ręcznie.

Program nie objął naszego regionu, jednak decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii od 12 do 21 września 2022 we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo) przeprowadzono akcję doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

Przynęty w postaci zielonobrunatnych batoników w kształcie ściętego stożka, sporządzonych z masy mięsno-rybnej o średnicy ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm, zawierających zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) ze szczepionką były rozrzucane z samolotów na lasy, pola, łąki i nieużytki.

Chorują głównie lisy, a także nietoperze, borsuki, kuny i jenoty. Wśród zwierząt domowych: koty, psy, konie, świnie i bydło. Okres inkubacji trwa od kilku dni do ponad 7 lat, u małych zwierząt (pies, kot, owca, koza, świnia) - przeważnie od kilku do 90 dni, a u dużych (bydło, koniowate) - od kilku do 180 dni. Jakie są objawy wścieklizny u poszczególnych zwierząt? Sprawdźcie w naszej galerii.

