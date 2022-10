Takie są objawy zakrzepicy. Trzeba uważać - cierpią na nią osoby w średnim wieku [lista]

Na zakrzepicę szczególnie narażone są osoby po 40 roku życia, a to dlatego, że wraz z wiekiem ścianki żył tracą elastyczność i grubieją, co może spowodować uszkodzenie zastawek i zaleganie krwi. Choć sam zakrzep nie stanowi poważnego zagrożenia, to oderwanie się go od ściany żyły może doprowadzić do zatoru tętnicy płucnej i śmierci.