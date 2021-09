Takie są różnice między drogami leśnymi i publicznymi. Pan Kamil prawie zapłacił mandat

- Ale skąd mam wiedzieć, że wjechałem na drogę leśną? - pyta pan Kamil. - To może niech napiszą na drodze, że jest zakaz. A czy ja mam dostęp do aktu własności? Nie jestem za tym, żeby ludzie z miasta zajeżdżali samochodami lasy, ale nie powinno być tak że wjazd na drogę jest loterią.

Na grzyby ze smartfonem

Ze strażnikami leśnymi jednak nie pogadamy – mają w ręku ostateczny argument – ustawę obowiązująca od 1991 roku i – jeśli będziemy oporni – nie zawahają się jej użyć: - Na drogach leśnych nie musi być ustawionego oznakowania - szlabanu, czy znaku informującego o zakazie wjazdu – ostrzega rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski. - Wynika to bezpośrednio z ustawy o lasach: „ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach”.

Zgodnie z zarządzeniem z maja 2021 dyrektora generalnego Lasów, każda droga dopuszczona do użytku publicznego jest oznaczona. Nieoznaczone są niedostępne dla ruchu pojazdów silnikowych. Nie każdy nadleśniczy jednak zdecydował się dopuścić drogi do użytku publicznego. Co ciekawe, nie ma czegoś takiego, jak jednolitego system oznakowania dróg publicznych prowadzących przez Lasy Państwowe. A zatem, aby mieć całkowitą pewność należałoby poprosić o wykaz dróg w nadleśnictwie, albo skorzystać z aplikacji Lasów na smartfon.