Takie są skutki jedzenia kalafiora - mamy listę. To się dzieje z organizmem, gdy jesz kalafior

Biały, pomarańczowy, zielony, fioletowy – kalafior ma kilka odmian, a jeszcze więcej właściwości prozdrowotnych. To warzywo gości na naszych stołach niezależnie od pory roku. Kalafior był już znany w starożytności – Rzymie i Grecji. Do Polski trafił na przełomie XVI i XVII wieku. Mówi się, że sprowadziła je do naszego kraju, jak wiele innych warzyw, królowa Bona Sforza.