Tego nie jedz, jeśli masz Hashimoto. Mamy listę zakazanych teraz produktów

Tarczyca jest jednym z tych gruczołów, którego praca wpływa na cały organizm, Medycyna wciąż nie wie, skąd dokładnie bierze się choroba Hashimoto. To przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, jest jedną z najczęściej występujących chorób tarczycy o podłożu autoimmunizacyjnym i prowadzi do niedoczynności tarczycy. Stan zapalny wywołany jest atakiem własnych komórek odpornościowych. Nie wiadomo, z jakiego powodu komórki odpornościowe i przeciwciała uszkadzają tarczycę.

Takie są skutki picia kawy z cytryną. To się dzieje, gdy dodajesz cytrynę do kawy

Takie są objawy Hashimoto

Hashimoto jest jedną z najczęściej występujących chorób tarczycy o podłożu autoimmunizacyjnym. Choroba postępuje powoli i powoduje przewlekłe uszkodzenie tarczycy, co prowadzi do obniżenia poziomu hormonów tarczycy we krwi, a w efekcie do niedoczynności tarczycy. Oto objawy Hashimoto: