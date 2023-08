Takie są skutki jedzenia szpinaku. Te osoby powinny jeść szpinak, jeśli chcą być zdrowe. Mamy listę

Możemy kupić świeży szpinak baby, czyli młode liście, lub szpinak mrożony. Oczywiście idealnie byłoby nabywać szpinak ekologiczny, od sprawdzonych producentów , jednak nie zawsze jest to możliwe.

Szpinak jest prawdziwą bombą jeśli chodzi o składniki odżywcze . Dlatego coraz więcej osób docenia to warzywo, dostępne w naszych sklepach przez okrągły rok.

Takie są właściwości szpinaku

Szpinak dostarcza sporo białka, węglowodany, a najmniej tłuszczu. Liście szpinaku to dobre źródło błonnika pokarmowego, a ten reguluje funkcję przewodu pokarmowego.

Szpinak ma wiele cennych właściwości prozdrowotnych, jednak nie jest odpowiedni dla każdego. Powinny go w ograniczać osoby chore na kamicę nerkową. Szpinak utrudnia też przyswajanie jodu, więc unikać go muszą również osoby z chorą tarczycą. Zobaczcie, co dzieje się z organizmem po zjedzeniu szpinaku - szczegóły w poniższej galerii.