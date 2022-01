Takie są sposoby na oszczędzanie środowiska i pieniędzy w codziennym życiu. Kliknij i zobacz!

- Zakupy z głową i z… listą - radzą eksperci Intrum. W przypadku zakupów spożywczych – które są najważniejsze, bo dotyczą nas wszystkich – oszczędzanie to w dużej mierze planowanie. Dlatego do sklepu udajmy się z dokładną listą tego, co chcemy kupić. Wtedy z pewnością nie wydamy za dużo i unikniemy marnowania jedzenia. To oczywiście wymaga planowania posiłków i regularnego kontrolowania stanu lodówki, ale warto poświęcić temu czas, bo to się zwyczajnie opłaca. Bądźmy „eko” – na zakupy zabierajmy swoją wielorazową torbę, nie kupujmy tych plastikowych, jednorazowych. Wtedy też wydamy mniej. Warto również sprawdzić, czy w okolicy funkcjonują sklepy, do których można przyjść z własnym opakowaniem.

Alexas_Fotos / Pixabay