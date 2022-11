Takie są szybkie domowe sposoby na opryszczkę wargową. W ten sposób opryszczka zniknie w jedną noc [lista]

Oto szybkie domowe sposoby na opryszczkę wargową

Szacuje się, że około 90 proc. populacji ma w organizmie wirusa opryszczki. Może się on uaktywnić, kiedy spada odporność organizmu, np. podczas grypy lub przeziębienia, ale także przy zmęczeniu oraz kiedy poziom stresu jest wysoki. Uaktywniają go także gwałtowne zmiany temperatury, infekcje, odwodnienie, ciąża i menstruacja. Najczęściej do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z osobą aktywnie wydalającą wirusa lub z płynami ustrojowymi, w których jest on obecny.

Wirus opryszczki powoduje zmiany w obrębie jamy ustnej i w okolicach twarzy. Zwykle towarzyszy im lekkie pieczenie lub niewielka bolesność. Opryszczka, zwana też "zimno" lub "febra" na ustach może trwać od kilku do kilkunastu dni.