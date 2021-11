Takie są zarobki w najpopularniejszych restauracjach. Tyle możesz zarobić w Mc Donald's czy KFC

Praca w restauracji niezaliczana jest do najłatwiejszych. W przeciwieństwie do pracowników sklepów ta grupa nie ma wolnych świąt czy niedziel. W tym zawodzie pracuje się 7 dni w tygodniu. Jest to jednak praca wymagająca, w której spędza się większość czasu stojąc. Zobaczcie, na jakie wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy znanych restauracji. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>>

Arkadiusz Gola