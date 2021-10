Takie są zasady otrzymywania emerytury matczynej. Teraz łatwiej będzie można otrzymać świadczenie

Od 1 marca 2019 roku obowiązują rodzicielskie świadczenia uzupełniające, czyli tzw. emerytury matczyne lub emerytury dla mam 4 plus. Mogą być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę - ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci. Świadczenie należy się nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). Jakie są szczegóły tego programu? Czytaj w poniższej galerii. Czytaj szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii.

Pixabay.com