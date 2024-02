Takie są zasady zwrotu opłaty za prąd po decyzji UOKiK. Ile płacimy za poszczególne urządzenia?

Enea - zasady zwrotu opłaty za prąd po decyzji UOKiK

UOKiK ujawnił, że informacje o dodatkowej opłacie były przedstawiane niejasno lub pomijane, co mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do ostatecznej kwoty rachunku. Klienci, którym odrzucono reklamacje, mogą teraz składać wnioski o zwrot środków w ciągu trzech miesięcy od powiadomienia przez spółkę o decyzji Prezesa UOKiK.

Enea zrezygnowała z oferowania umów na stałą cenę prądu w czerwcu 2021 roku. Aktualni klienci otrzymają dodatkowo 550 zł w postaci kodu rabatowego do internetowej Strefy Zakupów Enei. Decyzja UOKiK dotyczyła również niedozwolonych klauzul umownych dotyczących opłat za przedterminowe rozwiązanie umowy.