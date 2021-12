Takie szczepienia są teraz obowiązkowe w Polsce. Zobacz kalendarz szczepień 2022 [lista]

W Polsce szczepienia dzieci są obowiązkowe. Szczepienia obowiązkowe są realizowane w ramach NFZ, co oznacza, że są bezpłatne.Tylko w ciągu pierwszych dwóch lat życia dziecko musi przyjąć kilkanaście obowiązkowych szczepionek! A to nie koniec. Obowiązkowe szczepienia realizowane są według kalendarz szczepień aż do 19. roku życia!Za uchylenie od obowiązku szczepienia grozi kara grzywny w wysokości nawet 5 tys. zł! Rodzicom, którzy nie zgadzają się na szczepienie swoich dzieci grozi kara grzywny, nawet do 50 tysięcy złotych.Na co i kiedy dokładnie trzeba zaszczepić dziecko w Polsce? Zobacz kalendarz szczepień 2022 w poniższej galerii >>>>>

Dariusz Bloch