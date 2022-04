Takie szkodniki atakują czereśnie najczęściej. Owoce robią się małe i robaczywe [lista]

Do monitorowania chorób czereśni najczęściej wykorzystywana jest metoda wizualna, czyli obserwowanie drzew. Przydatna do tego celu jest lupa, ale niekiedy konieczne może być pobranie chorych fragmentów roślin i ocena pod mikroskopem. Dla sadowników może mieć to znaczenie.

- W przypadku chorób o bardzo podobnych objawach, np. powodujących zgorzele i zamieranie organów czy gnicie owoców, może być konieczna szczegółowa analiza laboratoryjna z zastosowaniem różnych metod, w tym molekularnych. Analizy takie wykonuje m. in. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – przypomina Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.