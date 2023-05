Turniej nalewek kwiatowych w Grucznie. Duże zainteresowanie i bardzo wysoki poziom

77 nalewek kwiatowych: 12 w kategorii „kwiat róży”, 25 w kategorii „kwiat czarnego bzu”, 40 w kategorii „inne kwiaty” zostało zgłoszonych do turnieju nalewek, który 19 maja odbył się przy Starym Młynie w Grucznie. - To pierwszy i największy konkurs nalewek kwiatowych, jaki kiedykolwiek odbył się w kraju. Ogłosiliśmy go półtora miesiąca temu, odzew wszystkich zaskoczył – podkreśla Mariusz Fik, przewodniczący jury.