Takie szkodniki przyjechały do Europy z żywnością. Co wolno wwozić do UE, a czego nie?

Obostrzenia wynikają z tego, że każdego roku w UE przybywa ponad sto nowych szkodników, a niektóre z nich mają katastrofalny wpływ na rodzime rośliny. Przykładem może być występowanie w Portugalii i Hiszpanii węgorka sosnowca.

- Koszty działań zmierzających do wyniszczenia węgorka sosnowca, prowadzone w latach 1999–2013, sięgają ogółem ok. 100 mln EUR – informuje Inspekcja. - Ogromnym problemem jest też porażenie drzew oliwnych przez bakterię Xylella fastidiosa we Włoszech, które od 2014 r. dotknęło 1 mln drzew oliwnych, a produkcja oliwy z oliwek we włoskim regionie Apulia zmniejszyła się o 40 proc., co stanowi wartość 65-195 mln EUR.