Takie szkodniki atakują pomidory. Jakie są najgroźniejsze i po czym je rozpoznać?

- Wirus występuje w Ameryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie (Izrael i Jordania). W 2018 r. został on po raz pierwszy stwierdzony w Europie na pomidorach: we Włoszech oraz w Niemczech - informuje PIORiN. - W 2019 r. wirus został wykryty ponownie we Włoszech oraz w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Turcji i Wielkiej Brytanii, w uprawach pomidora, głównie pod osłonami. Nie ustalono, w jaki sposób wirus przeniknął krajów europejskich.