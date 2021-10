Takiej wystawy rzeźby hiperrealistycznej, jak w toruńskim CSW, jeszcze w Polsce nie było!

- Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się tę wystawę zorganizować – mówi Marek Żydowicz, szef festiwalu i jednocześnie kurator wystawy. - Patricia mówi nam poprzez swoje dzieła o tym, co jest ważne. Cywilizacja rośnie, a człowiek maleje. O ile politycy, krytycy, filozofowie używają wielkich słów i często nie wiemy, o co im chodzi, artyści mówią do nas językiem zrozumiałym dla wszystkich. Ta wystaw uświadamia nam, że każdy, kto przeszedł genetyczną terapię, jest już innym człowiekiem.