"Tam naprawdę robi się niebezpiecznie." W Górznie rozmawiano o braku chodników przy ul. Nowe Osiedle i przy ul. Polnej

Podczas sesji także radny Piotr Grabowski poruszył temat chodnika, ale przy ul. Polnej.

- Żeby przejść lewą stroną do Górzna, to nawet nie ma pobocza. Tam, żeby przejść trzeba iść asfaltem. Skoro jest to Zarządu Dróg, to niech jest chociaż zrobione pobocze. Tam nie ma po prostu jak przejść