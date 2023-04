Tancerze Haze Dance Studio z Bydgoszczy są na medal. Wytańczyli sukces na miarę kraju

Mały Dorian miał 10 lat, Nicole była prawie jego rówieśniczką, gdy zaczęli tańczyć. Nawet razem występowali. Gdy stali się pełnoletni, postanowili coś wspólnie zdziałać w branży, no i założyli szkołę tańca w Bydgoszczy. - Szkoła HAZE DANCE STUDIO istnieje od września 2021 roku - mówi nam Dorian Kuźniewski, współwłaściciel. - Obecnie mamy 300 tancerzy.

Mgła była najpierw

Mgła kojarzy się z czymś tajemniczym, a taniec to po trosze też tajemnica. Tancerz odkrywa ten sekret fragmentami. Taniec to także połączenie abstrakcji, kultury i sztuki. Człowiek przez taniec wyraża samego siebie.

Niecały miesiąc temu na roztańczoną ekipę spadł ogrom nagród. Tancerze wyjechali na mistrzostwa w tańcu hip-hop, breakdance i popping (dla niewtajemniczonych: taniec uliczny). Odbyły się one 26 i 27 marca w Raszynie w województwie mazowieckim. Zorganizowała je Polska Federacja Tańca.

Chwila wahania

- W zawodach brali udział tancerze z całej Polski. Były to eliminacje do kadry narodowej na największe wydarzenia w Europie oraz świata. Na mistrzostwach reprezentowało nas 31 tancerzy w stylu hip-hop (zaawansowani). Najmłodszy tancerz miał 12 lat, a najstarszy 24 lata - zaznacza pan Dorian.

Formacja z Bydgoszczy wahała się, czy w ogóle wziąć udział w zawodach. Współzałożyciele uznali jednak, że jak walczyć o zwycięstwo, to o wielkie. Wszystko w myśl zasady: do odważnych świat należy. Przygotowania trwały tygodniami. Wreszcie nadszedł ostatni weekend marca. - _Wynajęliśmy autokar. Ruszyliśmy z Bydgoszczy wczesnym popołudniem. Dotarliśmy do Raszyna jakieś pięć godzin później. _Zdążyliśmy się zakwaterować, zjeść kolację i trochę odpocząć. Nazajutrz od rana, od 6.30, czekał nas cały dzień zawodów, pełen napięcia. Gdy ogłaszano wyniki, młodzi bydgoszczanie nie mogli uwierzyć. - Zdobyliśmy tytuły dwa razy mistrzów Polski, sześć razy wicemistrzów kraju i raz drugie wicemistrzostwo Polski - wymienia pan Dorian.