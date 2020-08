Tani jak... polski chleb? Pieczywo znad Wisły jednym z najtańszych w Europie

- Dużo podróżuję i zauważyłam, że chleb w Polsce faktycznie nie jest taki drogi. Przykład z Litwy, gdzie w sieciowym sklepie, najtańszy tradycyjny bochenek kosztuje około euro. Przecież to ponad 4 złote - opisuje pani Małgorzata, bydgoszczanka. - W innych państwach chleb kosztuje około 2 euro, ale tam zarabia się przecież znacznie więcej niż u nas - taka stawka jest łatwiejsza do przełknięcia.

Gdzie chleb był najdroższy? W Danii (ze wskaźnikiem poziomu cen 151), Austrii (133), Luksemburgu i Finlandii (po 125).

W Wielkiej Brytanii, która postanowiła się pożegnać z UE, chleb był w miarę tani.

Konsumenci mniej płacą, piekarze tracą.

- Dane Eurostatu wyraźnie potwierdzają to, co branża przeżywa od lat: niski poziom cen pieczywa, prowadzący do ograniczenia rozwoju polskiego piekarnictwa i spadku jakości pieczywa tych producentów, którzy skupiają się na konkurencji cenowej - podkreśla Grzegorz Nowakowski, dyrektor Instytutu "Polskie Pieczywo". - Warto zauważyć, że dane wskazują nie tylko 3. miejsce w Europie pod względem najniższych cen, ale że jest to również o jedną trzecią niższy poziom cenowy od takich krajów jak Chorwacja, Słowenia czy Słowacja, a więc krajów mniej zamożnych niż Polska. Uwidocznia to jak bardzo branża piekarnicza jest wyeksploatowana finansowo. Niskie ceny pieczywa nie poprawiają jego jakości, ani też nie przeciwdziałają spadkowej tendencji spożycia pieczywa w Polsce, obserwowanej od wielu lat.