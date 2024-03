Targ w Radziejowie. Tak było w pierwszą środę marca 2024. Zdjęcia, ceny OPRAC.: GM za MiK

W Radziejowie, na placu targowym przy ul. Brzeskiej, odbywa się co tydzień targ, który przyciąga tłumy poszukiwaczy lokalnych produktów i rękodzieła. Sprawdź, co było do nabycia w ostatnią środę! Zobacz zdjęcia, poznaj ceny.