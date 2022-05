Tatuaże, historia życia dziarana na skórze. Ciekawa wystawa w toruńskim Muzeum Etnograficznym

- Przygotowując z Piotrem Dąbrowskim wystawę o tatuażach nie pomyślała pani, żeby zrobić sobie choć małą dziarę?

- W dzisiejszych czasach może wydawać się to dziwne, ale póki co oboje nie jesteśmy wydziarani. Chyba do tego nie dojrzeliśmy, ponieważ znawcy tematu powtarzają, że jeśli ktoś dojrzeje, to wtedy na pewno będzie wiedział gdzie, co i jak. A skoro mam wątpliwości, to nie jest odpowiedni moment na dziarę. Przygotowując wystawę napatrzyłam się na wiele tatuaży więziennych, dziar ze zbiorów medycyny sądowej, a także tatuaży z Auschwitz, ponieważ i tam zbierałam materiały do wystawy. Dla mnie tatuaż ma zbyt wiele wymiarów. Nie umiałabym go nosić tylko jako ozdoby. Tatuaże etniczne mają większy sens.

- Skąd pomysł wystawy o tatuażach?

- Nie jest to nasz autorski pomysł, obecny dyrektor Muzeum Etnograficznego Hubert Czachowski, na początku lat 90. zaczął odwiedzać pierwsze studia tatuażu w Toruniu i prowadzić badania, by zorganizować wystawę. Po kwerendzie w krajowych muzeach okazało się, że obiektów do udostępnienia jest mało i wtedy nie zrealizował tego pomysłu. Dziś dyrektor Czachowski ma inne zadania, dlatego szukał kuratorów, którzy podjęliby się tego zadania. Zgodziliśmy się z Piotrem Dąbrowskim. Bardzo chętnie tworzymy narracje antropologiczne o różnych zjawiskach kulturowych. W dotychczasowych wystawach zawsze bazowaliśmy na naszych zbiorach, a tym razem pozyskiwaliśmy je z innych instytucji. Tatuaże to zjawisko o globalnym zasięgu.

Wystawę podzieliliśmy na dwie części. Pierwsza to tatuaż etniczny, czyli najbardziej historyczny aspekt występowania tatuażu na wszystkich kontynentach. Piotr Dąbrowski pokazuje funkcje tatuaży, rodzaje ornamentów, a do tego wykorzystał fotografie pozyskane od artystów, fotoreporterów z całego świata, jak Peter Bos (Holandia), Shatabdi Chacrabarti (Indie) oraz obiekty ze zbiorów Muzeum Tatuażu w Gliwicach.