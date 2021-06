Te kwiaty są jadalne. Zdziwisz się, że właśnie one mogą trafić na talerze [zdjęcia - 13.06]

NASTURCJA.To najpopularniejszy kwiat sałatkowy. Cechuje go lekko pikantny smak, więc pasuje m.in. do kanapek. Kiedy posiekasz nasturcję, i zmiksujesz ją z orzechami, będzie idealnie pasowała do sosu tatarskiego. Nasturcja jest naturalnym antybiotykiem, który pomaga np. w walce z paciorkowcami.

PIXABAY.COM/silviarita