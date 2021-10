Te opaski pomagają seniorom po COVID-19. Bezpłatnie otrzymują je pacjenci z przychodni w Grudziądzu, Inowrocławiu, Grucie

Program Ministerstwa Zdrowia „Opaska telemedyczna” ma charakter pilotażowy...

- Jestem przekonany, że telemedycyna to dobry kierunek rozwoju. Bez wątpienia jest to przyszłość medycyny - mówi lek. Krzysztof Adamaszek

Lecznice otrzymują po 30 opasek - podobnych do zegarków - służących do całodobowego monitorowania stanu zdrowia pacjentów.

... i do udziału w nim zakwalifikowano zaledwie 37 przychodni POZ z całego kraju. Z całego naszego województwa, wśród przychodni realizujących program jest jedna z Grudziądza, jedna z powiatu grudziądzkiego oraz jedna z Inowrocławia.

W gminie Gruta opaski otrzymało jak dotąd 15 z 30 wytypowanych osób.

- Pacjenci są zachwyceni. A ich rodziny jeszcze bardziej. Szczególnie, jeśli są to osoby samotne albo takie, które na dłuższy czas same zostają w domu, bo na przykład bliscy idą do pracy - mówi lek. Krzysztof Adamaszek, kierownik przychodni zdrowia w Grucie.