Te osoby dostają teraz Dodatek Węglowy. Niektórzy jednak nie spełnili kryteriów

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasila budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Przysługuje gospodarstwom, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków .

Aby otrzymać dodatek węglowy, trzeba było złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do 30 listopada 2022 roku. Zgodnie ze zmianą ustawy o dodatku węglowym wprowadzoną w ustawie o wsparciu odbiorców ciepła, gminy mają na jego wypłatę do dwóch miesięcy od złożenia wniosku. W poniższej galerii, przedstawiamy zasady i kontrowersje związane z programem.