Te osoby nie powinny jeść nowalijek - lista. Im mogą zaszkodzić pierwsze wiosenne warzywa

Nowalijki - co to? Oto przykłady wiosennych warzyw

Nowalijki to młode warzywa, które w sprzedaży ukazują się po raz pierwszy wiosną, w nowym sezonie. Do nowalijek zaliczamy m.in.:

rzodkiewki,

pomidory,

sałatę,

szczypiorek,

ogórki,

młodą marchew,

rzeżuchę

Nowalijki pochodzące z polskich upraw po raz pierwszy znajdziemy w sklepach od marca do maja. Trzeba jednak pamiętać, że pochodzą one z upraw szklarniowych. Te, które rosną na polu trafiają do klientów najwcześniej w maju, częściej na przełomie maja i czerwca.