Te schorzenia mogą grozić pracującym przy biurku. Nie tylko zwyrodnienia kręgosłupa i choroby oczu [lista]

Pozycja siedząca to najgorsza pozycja dla kręgosłupa. A to właśnie w takiej pozycji najczęściej pracujemy. Mało kto wie, ale siedząc nie tylko obciążamy kręgosłup, ale i narażamy się na ból głowy. Garbienie się i pochylanie do przodu przez kilka godzin, może prowadzić do duszności i bólu w klatce piersiowej. Siedząc także wywieramy nacisk na narządy jamy brzusznej, co wiąże się z możliwością wystąpienia zaparć i problemów trawiennych.