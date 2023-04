Te sześć urzędów skarbowych na Kujawach i Pomorzu żyje w prawdziwej przyjaźni z firmami!

- Poznanie opinii i oczekiwań przedsiębiorców jest niezwykle ważne, by móc kontynuować systematyczne wzmacnianie potencjału Krajowej Administracji Skarbowej. Pozwala to jednocześnie tworzyć sprzyjające warunki dla rozwoju biznesu w naszym kraju. Dla KAS to także motywacja do dalszych zmian, nieustannego wdrażania nowoczesnych rozwiązań oraz umacniania wysokich standardów obsług - dodał wiceminister finansów.