Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [18.04.2024]

Urządzenia domowe - ile prądu zużywają?

W dzisiejszych czasach trudno już wyobrazić sobie codzienne życie bez różnego rodzaju urządzeń elektrycznych. Na co dzień korzystamy z lamp, lodówek, pralek, telewizorów, tabletów, smartfonów, radia, czajników i kuchenek elektrycznych. Do tego dochodzą urządzenia, z których korzystamy okazjonalnie - roboty kuchenne, szybkowary, gofrownice, maszynki elektryczne do golenia, opiekacze do kanapek, grille kontaktowe, suszarki, prostownice czy lokówki do włosów. Czasem nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wiele urządzeń na prąd mamy w domu.

Oczywiście, teraz większość sprzętów ma zwykle wysoką klasę energetyczną i dzięki temu zużywa możliwie mało prądu, ale jednak każde z nich ten prąd zużywa i generuje koszty. Warto wiedzieć, które urządzenia domowe pożerają najwięcej energii. Być może jesteśmy w stanie z nich zrezygnować, kupić sprzęt lepszej klasy i tańszy w eksploatacji, lub choćby ograniczyć korzystanie z niego.