Park Sienkiewicza we Włocławku zostanie przebudowany. Co się tam zmieni?

Kto zajmie się przebudową Parku Sienkiewicza we Włocławku?

Włocławski magistrat przygotowuje się do realizacji zadania „Zagospodarowanie Parku im. H. Sienkiewicza od ul. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Okrzei. Strona południowa”. Przypomnijmy, że sprawa dotycząca tej inwestycji już dwa razy trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W piątek 18 czerwca Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka, poinformował o kolejnej decyzji instytucji. Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała wybór najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę GARDENS, która swoje usługi wyceniła na kwotę 10789000,00 złotych brutto.