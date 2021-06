Ulica Piwna we Włocławku będzie woonerfem. Jak przebiegają prace?

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Wykonawcą inwestycji, wybranym pod koniec grudnia 2020 roku, jest włocławska firma LUX-DOM. Swoje usługi wyceniła na 2 miliony 160 tysięcy złotych. Drugą firmą, która stanęła do przetargu było przedsiębiorstwo DRWABUD, które złożyło ofertę na blisko 2,5 miliona złotych.

- W ramach przebudowy przewiduje się reorganizację skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ustanowienie ulicy Piwnej jednokierunkową. Powstaną także liczne miejsca do wypoczynku, pojawią się nowe słupy oświetleniowe, mała architektura, plac zabaw oraz elementy zwiększające atrakcyjność całego terenu. Jakie? Mają to być np. żagle, maszty ozdobne, rzeźby i tablica widokowa

Po przebudowie ul. Piwna we Włocławku stanie się woonerfem. W ramach inwestycji połączony zostanie ciąg komunikacyjny Parku im. Henryka Sienkiewicza biegnącego wzdłuż rzeki Zgłowiączki z terenem rekreacyjnym zlokalizowanym przy Przystani nad Wisłą przy ul. Piwnej i dalej bulwarami im. Józefa Piłsudskiego.

We Włocławku będą inteligentne przejścia dla pieszych

Browar B. we Włocławku szykuje wakacyjne zajęcia dla dzieci

Co jeszcze, poza przebudową jezdni ul. Piwnej, należy do zadań wykonawcy? To między innymi takie zadania: