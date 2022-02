Te zespoły straciły najwięcej goli w Kujawsko-Pomorskiem, jesienią w sezonie 2021/22 [TOP 5 - zdjęcia]

W sumie w sezonie 2021/22 rywalizuje 191 drużyn począwszy od B klasy do 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Sześć z nich straciło ponad 60 goli. To dwie ekipy z A klasy oraz cztery z klasy B. Najwięcej bramek straciła czerwona latarnia włocławskiej A klasy, która jesienią przegrała wszystkie 13 spotkań. Co to za ekipa? Kto jest w TOP 5? Szczegóły w naszej galerii.