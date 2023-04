Tego jeszcze nie było. Biedronka mówi wierszem do swoich pracowników. I to trzynastozgłoskowcem! Mamy wideo

- Ta kampania to wyraz docenienia zespołu Biedronki, który każdego dnia daje z siebie wszystko i sprawia, że wizyty naszych klientów są komfortowe, niezależnie od długości listy zakupów. Chcemy pokazać, jak ważną rolę odgrywa wytężona praca naszych koleżanek i kolegów i jakie ma ona znaczenie dla niepozornej codzienności. To nasi ludzie są sercem każdego sklepu i to dzięki nim możemy sprawniej zrealizować zakupy, niezależnie od pory dnia i okazji - mówi Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny sieci Biedronka.