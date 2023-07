Tego nie lubią kleszcze - to je odstrasza. Oto skuteczne metody na kleszcze

Tego nie lubią kleszcze - to je odstrasza. Ot...

Kleszcze są ślepe, a swoje ofiary odnajdują dzięki narządowi Hallera - po zapachu potu, temperaturze ciała, wydychanym dwutlenku węgla. Ugryzienie kleszcza nie boli, gdyż podczas przebijania skóry wprowadza on do ciała ofiary substancję znieczulającą i opóźniającą stan zapalny. Ponieważ ugryzienie kleszcza nie powoduje bólu, swędzenia czy podrażnienia, pajęczak może niezauważony żerować nawet przez kilka dni. Dlatego tak ważna jest ochrona przed kleszczami. Zobacz, co odstrasza kleszcze >> unsplash.com