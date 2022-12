Tego nie lubią psy. Takie zachowania przeszkadzają naszym czworonogom. Niektóre mogą cię zaskoczyć!

Większość osób traktuje psy jak członków rodziny. Odnosimy się do nich z miłością i czułością. Choć nie ma w tym nic złego, warto wiedzieć, że nie wszystkie zachowania i pieszczoty naszym czworonogom sprawiają tyle radości, co nam. Nie można zapominać, że pies jest zwierzęciem, a próba personifikacji go i traktowania jak dziecko, może przynieść więcej szkody niż pożytku.