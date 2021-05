Tego nie rób na ogródkach działkowych! Uważaj - bo możesz zapłacić karę [lista - 15.05.2021]

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprasza na "Podwieczorek w muzeum". Będzie wiele atrakcji

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu włącza się do akcji Noc Muzeów i w sobotę, 15 maja 2021 r., zaprasza wszystkich do swojej siedziby przy ul. Solankowej 33. Będzie to "Podwieczorek w muzeum".