Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną [19.05.2023 r.]

W jakich miesiącach jest najwięcej kleszczy? Kiedy jest sezon na kleszcze?

Szczyt aktywności kleszczy przypada na maj-czerwiec i wrzesień-październik (sezon grzybowy). Ze względu na ciepłe zimy, okres żerowania kleszczy może się wydłużać w zależności od temperatury, nawet do listopada. W ciągu dnia kleszcze są najbardziej aktywne od pierwszej rosy do południa, a potem od godz. 16:00 do zmroku.

Czego boją się kleszcze?

Kleszcze to pasożyty, do przeżycia potrzebują krwi. Potrafią być wczepione w skórę swojego żywiciela (człowieka lub zwierzęcia) nawet przez 15 dni! Przenoszą groźne choroby. Ochrona przed kleszczami powinna być nawykiem każdego, kto w okresie wzmożonej aktywności kleszczy przebywa w lasach, parkach, na łąkach, w pobliżu zbiorników wodnych. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na ochronę dzieci.

Kwas mrówkowy - wyjątkowo szkodliwy dla kleszczy

Wydzielany przez mrówki kwas mrówkowy jest wyjątkowo szkodliwy dla tych pajęczaków. Mrówki chętnie polują na kleszcze, to pożywienie bogate w białko. Na łowy potrafią wybrać się nawet do 20 metrów od mrowiska. Kleszcze wręcz uciekają przed mrówkami. To jest sposób, który można wykorzystać, by uchronić się przed ugryzieniem przez kleszcza.