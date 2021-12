Teledysk do piosenki "Jolka, Jolka pamiętasz..." powstał w Żninie. Już można go obejrzeć

cyt]- Te działania to taki hołd, który chce złożyć kompozytorowi hymnu pokoleń Romualdowi Lipko, autorowi tekstu Markowi Dutkiewiczowi, fanom - ale też przede wszystkim - samej "Jolce" Od 40 lat - za każdym razem, gdy wykonuje ten utwór, wszyscy ze mną go śpiewają. To już 3 pokolenie. To właśnie "Jolce" zawdzięczam większość najwspanialszych muzycznych chwil w moim życiu. Mam nadzieję, że teledysk - będzie prezentem urodzinowym, ale nie tylko. Liczę, że kolejne pokolenie będą go słuchać i śpiewać. To trochę tak jakby zapewnić nieskończoność temu co kocham przy świadomości, że ja wieczny nie będę - powiedział Felicjan Andrzejczak. [/cyt]