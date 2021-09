Tłumy gości na Sportowej 2. Polonia Bydgoszcz podsumowała sezon. Jedna dobra wiadomość [zdjęcia]

Wielkie namioty, pod nimi zastawione stoły i miejsca dla gości. Żużlowy parking stadionu Polonii był miejscem uroczystego podsumowania sezonu żużlowego. Rozgrywek, które Abramczyk Polonia zakończyła na piątym miejscu - ze spokojnym utrzymaniem, ale bez awansu do fazy play off. - Chcemy podziękować wszystkim sponsorom, władzom miasta i regionu, naszym przyjaciołom. Wszystkim, którzy byli z nami i wspierali Polonię - mówił Jerzy Kanclerz. Na piątkowy wieczór zaplanował nie tylko spotkanie, przemowy i poczęstunek dla gości, ale też inne atrakcje, m.in. pokaz kaskaderski. Miał również ogłosić nazwiska zawodników, którzy będą stanowić trzon drużyny na kolejny sezon. Tak się jednak nie stało, bo mimo wcześniejszych ustaleń Wadim Tarasenko i David Bellego, postanowili zmienić klub, co ogłosili na kilka dni przed imprezą. Była jednak też dobra wiadomość - Kanclerz poinformował, że firma Abramczyk zostaje z żużlowcami i drużyna nadal będzie miała sponsora tytularnego.Zobaczcie zdjęcia z imprezy >>>

Tomasz Czachorowski