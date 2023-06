To będzie nowa atrakcja turystyczna! W Tucholi powstaje promenada przez jezioro Głęboczek. Zobacz zdjęcia

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie pomost o długości 184 metrów, posadowiony na stalowych palach i o stalowej konstrukcji z pokładem o wysokich parametrach. Roboty ruszyły pod koniec maja. Zadanie, według harmonogramu, ma zostać wykonane do końca bieżącego roku.

- Zadanie to z pewnością przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenu nad jeziorem Głęboczek - podkreśla Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi. - Chcemy, aby to miejsce służyło rekreacji i wypoczynkowi naszych mieszkańców, ale również przyciągało turystów. Promenada przez środek jeziora to dość nietypowe rozwiązanie i z pewnością będzie widowiskowe.