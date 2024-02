To będzie "nowa energia" w Abramczyk Polonii Bydgoszcz?

Na awans powrót polonistów do najwyższej klasy rozgrywkowej kibice czekają już długie lata. Odkąd drużyna pożegnała się z elitą w 2013 roku, zaliczyła już naprawdę poważny dołek, lądując nawet przez chwilę na dnie II ligi.

Ostatnie lata są już dla bydgoskiej drużyny lepsze - klub wyszedł z długów, a drużyna jest w I lidze i jest w niej nie tylko statystą, ale mocnym przeciwnikiem dla pozostałych. Tyle że wciąż nie udaje się zrealizować tego, na co tak długo czekają kibice - wrócić do grona najlepszych drużyn w Polsce. Ostatnie sezony - trzeba to podkreślić - choć z progresem sportowym, sportowo kończyły się jednak rozczarowaniem.

Do kolejnego sezonu Abramczyk Polonia znów szykuje się z nastawieniem na awans. Skład zbudowano w oparciu o solidnych zawodników, którzy mogą dać upragniony awans. To oczywiście tylko teoria; ostanie sezony pokazały przecież, że same nazwiska nie jadą. Prezes Jerzy Kanclerz wierzy jednak, że tym razem Abramczyk Polonii nie zabranie mocy w najważniejszych momentach. Gwarancją tego mają być zwłaszcza "nowe" twarze w ekipie.