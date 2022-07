To będzie potężne uderzenie! Giganci kuli i inne gwiazdy na Śląskim

Mistrzostwa świata w Eugene z każdym dniem kreują nowe gwiazdy lekkoatletyki. Ale również ugruntowują te, które kibice Królowej Sportu znają doskonale. Tak właśnie było w finale pchnięcia kulą, którego faworytem publiczności był – bo musiał być – pochodzący z Oregonu Ryan Crouser. Za każdym razem, gdy rekordzista świata wchodził do koła na Hayward Field, publiczność na trybunach zapominała o wszystkim innym, co akurat działo się na płycie stadionu. To król tej konkurencji – człowiek, który właśnie tu przed rokiem uzyskał historyczne 23,37 metra. A teraz do listy sukcesów dołożył tytuł mistrza świata, posyłając kulę tylko o centymetry od granicy 23. metra.

– On jest z innej planety – uśmiecha się Piotr Małachowski, dyrektor sportowy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, który MŚ śledzi z trybun. – Oglądanie jego popisów to największa przyjemność i to potwierdzą również jego rywale. To najlepsza miara jakości. Jakości, którą 6 sierpnia będziemy mogli zobaczyć na Stadionie Śląskim. Amerykanin już jest rekordzistą naszego mityngu, ale po tym, co pokazał teraz w Eugene jestem przekonany, że to nie był pełny potencjał, którym w tej chwili dysponuje. To tykająca bomba, może wybuchnąć w każdej chwili – emocjonuje się Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.