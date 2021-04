To była walka na ogień w sadach, ale przymrozki i tak okroją plony

Niektórzy sadownicy mają za sobą kilka nieprzespanych nocy. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli sadów czereśniowych, którzy starali się ochronić drzewa przed skutkami kwietniowych przymrozków.

- W naszym sadzie czereśniowym temperatura w nocy spadła maksymalnie do minus 3,7 st. Celsjusza - mówi Aleksandra Szulc, właścicielka sadu czereśniowego w Szczutkach, (gm. Sicienko koło Bydgoszczy). - Najgorzej było w nocy z poniedziałku na wtorek.

W jej 8-hektarowym sadzie czereśniowym tej wiosny po raz pierwszy wykorzystano piecyki sadownicze do ochrony przed skutkami przymrozków. Rozpala się w nich brykiet torfowy oraz suche drewno. Poza tym nagrzewano i mieszano powietrze specjalnymi maszynami. Polskie odmiany jabłek i ich zastosowanie

Piecyki, świece sadownicze i inne ogrzewacze W Kujawsko-Pomorskiem temperatura w ciągu nocy od 25 do 28 kwietnia spadała lokalnie do minus 5 stopni Celsjusza.

Kwiaty na drzewach, które wcześnie wchodzą w okres kwitnienia, mogły przemarznąć. Dotyczy to przede wszystkim drzew pestkowych takich jak czereśnie czy brzoskwinie.

To też może Cię zainteresować Ogień w sadach! Tak sadownicy w Szczutkach koło Bydgoszczy walczyli z przymrozkami

Aby uratować przynajmniej część plonów także sadownicy we Wtelnie starali się nieco podnieść temperaturę między drzewami. - W części sadu czereśniowego rozstawiliśmy specjalne świece parafinowe oraz ogrzewacze gazowe (na propan-butan) - mówi Wojciech Klimkiewicz, sadownik z Wtelna (gm. Koronowo). - Po raz pierwszy robiliśmy to w taki sposób, bo chcieliśmy sprawdzić jakie może dać efekty. Poznamy je za jakiś czas.

Ochrona jest droga, ale daje nadzieję Rozpalając ogień między drzewami oraz mieszając powietrze sadownicy starają się na tyle podnieść temperaturę, by zbliżyć się do poziomu 0 st. Celsjusza (na wysokości 1 m). Jednak wzrost temperatury nawet o 1-1,5 st. C zwiększa szanse na zminimalizowanie strat, które zapewne i tak będą. - Jeśli słupek rtęci pokazuje prawie minus 4 stopnie Celsjusza, to można zakładać spadek plonu czereśni o 10-15 procent - twierdzi Wojciech Klimkiewicz. - Poniżej 5 stopni, te straty są znacznie większe. Jeśli nie przekroczą 50 procent, to nie powinno być źle, bo mamy nadprodukcję owoców w kraju. Gdy jest ich za dużo, to też problem, bo koszty zbioru są wysokie.

By ochronić się przed skutkami wiosennych przymrozków sadownicy inwestują m.in. w instalacje, które przy pomocy specjalnych zraszaczy podnoszą temperaturę. - To kosztowna ochrona - zauważa sadownik z Wtelna. - Do ochrony hektara sadu, w ciągu godziny, zużywa się około 50 metrów sześciennych wody!

I dodaje, że generalnie ochrona sadu przed przymrozkami (także z wykorzystaniem np. świec sadowniczych ) jest bardzo droga. - Może ona kosztować nawet 10-12 tysięcy złotych za ochronę w ciągu jednej nocy - twierdzi Wojciech Klimkiewicz. Lokalnie wystąpiły spore różnice Sadownicy zwracają uwagę, że lokalnie przymrozki były większe. Np. w powiecie inowrocławskim, gdzie słupek rtęci wskazał minus 5 st. Celsjusza, straty w plonie czereśni mogą spaść o 60 proc.

To też może Cię zainteresować To najzimniejszy kwiecień od 1997 roku. A „zimna Zośka” jeszcze da nam popalić

- Nawet w obrębie naszych sadów obserwowaliśmy spore różnice temperatur - dodaje sadownik z Wtelna. - Np. w kwaterach oddalonych od siebie o dwa kilometry zaobserwowaliśmy różnicę nawet 2 stopni C. Piecyki i świece na razie nie znikną z sadów, bo ich właściciele wiedzą, że przymrozki mogą powrócić jeszcze w połowie maja.